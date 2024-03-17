Kocaeli'de Başiskele Termal Tesis yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlarına devam ediyor. Başiskele ilçesinde projelendirdiği termal tesiste çalışmalar hızlı bir ilerlemeyle devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık turizmi için önemli bir yatırımı olan Başiskele Termal Tesiste çalışmalar sürüyor.

Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Başiskele’nin ve Kocaeli için sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak.

Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak.

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Başiskele Termal Tesis Yapım işinde B blokta 0.00 kotu ile +4.00 kotları arası kolonların ve perdelerin demir donatı montajı tamamlandı, betonları döküldü, +4.00 kotu döşeme betonu döküldü. A blokta -4.00 kotunda kaide betonları döküldü. Tüm bloklarda ( A,B,C) -4.00 ve -8.00 kotunda duvar imalatlarına, duvar kaplama imalatlarına, elektrik ve mekanik imalatlarına devam ediliyor. A blokta +6.60 kotu, C blokta +7.60 kotu kiriş kalıbı kurulumuna devam ediliyor.Şap imalatının tamamlandığı, seramik imalatının da devam ettiği projede şu an 0.00 kotu tabliye kalıp iskelesinin kurulumu gerçekleşiyor.