Kocaeli'de atık aktarma araçları hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Atıklarının Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması İşi” kapsamında yüklenici firma araçları çalışmaya başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri tarafından toplanan belediye atıklarının bertaraf tesisine taşınması için ihaleyi yenilemişti. 2023 yılı ocak ayı ile 2024 yılı eylül ayı sonuna kadar olan süreyi kapsayan 21 aylık “Belediye Atıklarının Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması İşi” kapsamında yüklenici firma araçları çalışmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri tarafından toplanan belediye atıklarının bertaraf tesisine taşınması sürecinde, daha az sayıda araç kullanılarak trafik yükünün azaltılması ve buna bağlı olarak çevrenin korunması ve oluşabilecek kirliliğin minimize edilmesi amacıyla 7 ilçede bulunan Aktarma İstasyonlarıyla hizmet veriyor. 2023 yılı ocak ayı ile 2024 yılı eylül ayı sonuna kadar olan süreyi kapsayan 21 aylık “Belediye Atıklarının Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması İşi” ihalesi tamamlandı. Yüklenici firma tarafından temin edilen 20 adet çekici, 35 adet dorse, 1 adet vidanjör ve 1 adet arazöz hizmete başladı.

ÖZEL ÜRETİM DORSELER

Gebze Aktarma İstasyonu (Gebze, Dilovası), Darıca Aktarma İstasyonu (Çayırova, Darıca), Kandıra Aktarma İstasyonu, Körfez Aktarma İstasyonu (Derince, Körfez), Gölcük Aktarma İstasyonu, Kartepe Aktarma İstasyonu ve Başiskele Aktarma İstasyonlarından alınan atıklar 20 adet çekici tarafından 116 personelle İZAYDAŞ’a taşınıyor. Özel olarak imal ettirilen dorselerde sızıntı suyu problemini minimize etmek amacıyla çift cidarlı sızdırmaz conta ve ilave sızıntı suyu toplama tankları yer alıyor.

KARBON SALIMI VE TRAFİK AZALTIMI

İlimizde üretilen ve ilçe belediyeler tarafından toplanan atıkların %75’i Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından işletilen 7 adet aktarma istasyonundan bertaraf tesisine taşınıyor. İlçe belediye araçlarının bertaraf tesisine kadar yapacakları 40 bin sefer sayısı Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetiyle %62 oranında azaltılarak, trafikte ciddi bir yük azaltımı ve bu araçlardan kaynaklı karbon salınımında da azaltımına katkıda bulunuluyor.