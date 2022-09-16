Kocaeli'de Ahilik Kutlama Komitesi'nden Başkan Büyükakın'a ziyaret

Ahilik Kutlama Komitesini konuk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ahilik Teşkilatı, yüzyıllarca bu kadim topraklarda ticaretin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin bel kemiğidir” dediKOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ahilik Haftası kutlama programları çerçevesinde Ahilik Kutlama Komitesi’nde yer alan Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf Sanatkâr Odaları Başkanı Kadir Durmuş ile Ahilik Kutlama Komite üyelerini makamında ağırladı.

Yılın Ustası Ömer Sünük, Yılın Kalfası Nurullah Avcı ve Yılın Çırağı seçilen Mert Okur’u ayrıca tebrik eden Başkan Büyükakın, “Ahilik Teşkilatı, yüzyıllarca bu kadim topraklarda ticaretin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin bel kemiğidir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, ahilik geleneğinin akıl, ahlak gibi sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışmanın bir arada olduğu muazzam bir sosyal kuralların birleşimi olduğunu söyledi. Ahilik geleneğine uygun ticaret yapan esnafları da tebrik eden Başkan Büyükakın, “Tarihimizden gelen bu yüksek medeniyetimizden beslenmeye devam etmeliyiz. Burada çok önemli değerlerimiz var. Ahilik anlayışının yayılması için elimizden geleninin fazlasını yapmalıyız” diye konuştu.

Görüşmede Kocaeli Esnaf Sanatkâr Odaları Başkanı Kadir Durmuş, da esnafa verdiği değer ve destekten ötürü Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.