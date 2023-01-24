Kocaeli'de 'Acil Müdahale Merkezi'ne temel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halen İzmit Fuarı'nda yer alan Acil Müdahale Merkezinin yeni yerleşkesinin temelini attıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası afetlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda halen İzmit fuar merkezinde bulunan, ancak millet bahçesi yapılacağı için taşınması gereken acil müdahale merkezinin yeni binası için harekete geçildi. Temeli atılan Acil Müdahale Merkezi yerleşkesi, afet ve acil durumlarda merkez üssü olacak.

ACİL MÜDAHALE MERKEZİ

17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan Kocaeli’nin afete hazır bir şehir olması için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentsel dönüşümler yapan ve depremde hasar gören binaları yıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdide Acil Müdahale Merkezi’ni yeni yerine taşımak için çalışmalara başladı.

Acil müdahale merkezinin yeni binası, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü’nün yanındaki 1.518 m2 arsa üzerine yapılacak. İhaleyi kazan yüklenici firmaya 17 Ocak’ta yer teslimi yapıldı. Prefabrik bir yapı olacak Acil Müdahale Merkezinin hafriyat ve dolgu çalışmaları yapıldı. Prefabrik yapının yer alacağı 333 metrekarelik alana temel betonu döküldü. Yapı içerisinde 4 adet ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabolar ve soyunma odası yer alacak. Merkez tamamlandığında acil durumlarda üs olarak kullanılacak.