Kocaeli'de Acil Durum Merkezi’nde geçici kabul başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası afetlerde faaliyet gösterecek olan Acil Durum Merkezi’nde geçici kabul aşamasına geçtiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası afetlere yönelik hazırlıklarına devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, olası bir afette merkezi bir yönetim için Acil Durum Merkezi kurdu.

17 Ağustos 1999 yılında asrın felaketini yaşayan Kocaeli’nin afete hazır bir şehir olması için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. 1999 Marmara depreminde yaşanan sorunlardan ders çıkaran Büyükşehir, olası afet durumlarında kullanılmak için Acil Durum Merkezi kurdu.

Ocak ayı içerisinde temeli atılan Acil Durum Merkezi prefabrik bir yapı olarak inşa edildi. Ekipler, prefabrik yapıda tüm imalatları tamamladı. Olası afet durumlarında AFAD tarafından kullanılacak olan Acil Durum Merkezi’nde geçici kabul aşamasına geçildi.

MERKEZ ÜSSÜ OLACAK

Acil Durum Merkezi içerisinde 4 adet ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabolar ve soyunma odası yer alıyor. Merkez acil durumlarda yönetim merkez üssü olarak kullanılacak.