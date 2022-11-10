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Kocaeli'de 84. yıla 1084 Atatürk çiçeği

GÜNDEM 10.11.2022, 13:27
Kocaeli'de 84. yıla 1084 Atatürk çiçeği

Kocaeli'de şehrin 4 ayrı merkezinde 1084 Atatürk çiçeğinin yer aldığı fotoğraf alanı oluşturdu. Otobüs ve tramvay seferleri saat 09.05’te saygı duruşuna geçtiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında 4 ayrı alanda kenti Atatürk çiçekleriyle süsledi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmada şehrin 4 merkezi noktasına Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü nedeniyle 1084 adet Atatürk çiçeğinden oluşan hatıra fotoğrafı alanı kuruldu.

Öte yandan Büyükşehir’e bağlı otobüs ve tramvaylar, saat 09.05’te Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına seferlerini, durdurarak, saygı duruşuna geçti.

UlaşımPark tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle özel olarak giydirilen tramvay ise ayrı bir dikkat çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da protokol üyeleriyle birlikte Atatürk anıtında düzenlenen törene katıldı.

4 AYRI HATIRA ALANI

İzmit merkezde yer alan Cumhuriyet Bulvarı’nın Fethiye Caddesi, Yeni Cuma mevkii ve saat panosunun olduğu alan ile Pişmaniyeciler Meydanının Büyükşehir tarafından Atatürk çiçekleriyle süslenmesi vatandaşların beğenisi ve takdirini kazandı. Vatandaşlar saygı duruşunun ardından Atatürk çiçeklerinden oluşan hatıra alanında fotoğraf çektirdi. 4 ayrı meydandaki fotoğraf alanları 2 gün boyunca açık kalacak.

09.05’TE SEFERLER DURDU

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılı nedeniyle saat 09.05’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvaylar saygı duruşuna geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 10 Kasım Atatürk’ü anma gününde önemli bir farkındalığa imza attı. Saat tam 09.05’te tüm otobüs ve tramvaylarda içindeki yolcularla birlikte Ata’ya saygı duruşunda bulunuldu.

UlaşımPark tarafından özel olarak giydirilen bir tramvay ise büyük dikkat çekti. Kocaeli genelinde Büyükşehir personeli de saat 09.05’te Ata’ya saygı duruşuna geçti.

10 Kasım 1938’te hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında unutulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve tramvaylar saatler tam 9’u 5 geçe seferlerini durdurdu. Otobüs ve tramvay içerisindeki vatandaşlar 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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