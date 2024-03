Kocaeli'de 8 iş makinesi satışı için ihale

Encümen toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 8 adet muhtelif iş makinesinin satışı için ihale düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısında Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış 8 adet muhtelif iş makinesinin satışı için ihale düzenlendi. Büyükşehir’in encümen salonunda gerçekleştirilen ihaleye 10 firma teklif verdi.

10 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış 8 adet muhtelif iş makinesinin satış ihalesine Çetin Çelik, Oraklar Geri Dönüşüm Metal adına Atila Geçili, Mehmet Murat Berişpek, Öcallar Turizm adına Cemal Öcal, Güven Grup Otomotiv adına Onur Öcal, Özsönmez İş Makineleri adına Serhat Sönmez, Aydınlar Grup Entegre adına Güven Aydın, Esser Yıkım İnşaat adına Muhlis Ateş, Arslan Can Serdar Gemi Tic. Ltd. Şti. adına Arslan Can Serdar ve İbrahim Kaan adına Ayhan Kaan katıldı.

İŞ MAKİNELERİ SATIŞI İHALESİ

İhale kapalı teklif usulü başladı. Firmalar arasında en yüksek teklifi veren Öcallar Turizm adına Cemal Öcal, Güven Grup Otomotiv adına Onur Öcal ve Aydınlar Grup Entegre adına Güven Aydın ihalenin ikinci etabına kaldı. İkinci etap ihale 5 tur açık teklif usulü gerçekleşti ardından tek tur kapalı zarf usulü teklif alındı. Son tekliflerde kapalı zarf ile Aydınlar Grup Entegre adına Güven Aydın 3 milyon 176 bin TL+ KDV teklif verdi. Güven Grup Otomotiv adına Onur Öcal ise 3 milyon 518 bin TL+ KDV teklif verdi. Öcallar Turizm adına Cemal Öcal’ın teklifi geçersiz sayıldı. İhaleyi, 3 milyon 518 bin TL+ KDV ile en yüksek teklifi veren Güven Grup Otomotiv adına Onur Öcal kazandı.