Kocaeli'de 5,7'lik deprem tatbikatı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin dahil olduğu eş zamanlı deprem tatbikatına 12.500 personel katıldı. Tatbikatta Büyükşehir kurtarma ekipler tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği birçok proje ve çalışma ile olası afetlere hazırlık yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm daire başkanlıkları ve iştiraklerinde katıldığı büyük bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının merkezi olduğu tatbikata Büyükşehir’in il genelindeki tüm birimlerinden 12 bin 500 personel katıldı. Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) işlerliğinin test edildiği tatbikatta personellerin hızla tahliyesi, binadan ve enkaz altından yaralı kurtarma çalışmaları, belirlenen süre içerisinde tamamlandı. Tatbikata ayrıca Genel Müdürlük yerleşkesi içerisinde bulunan anaokulu öğretmenler ve öğrencileri de katıldı.

“TÜM BİRİM VE YERLEŞKELER KATILDI”

İSU Genel Müdürlüğü’nün merkez olduğu tatbikata Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, iştiraklerin genel müdürleri, daire başkanları ve bürokratlar da eşlik etti. Tatbikat sonrasında konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, “Tatbikatımızı başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu tatbikata Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana binası, yerleşkeleri, diğer ilçelerde bulunan hizmet tesisleri, İSU Genel Müdürlüğü ve iştirakleri yani Büyükşehir’in tüm birimleri katıldı. 12 bin 500 personelimiz var bizim. Tatbikattan tamamının haberi var” dedi.

“AFET MUTFAĞINDA GÜNLÜK 60 BİN KİŞİLİK YEMEK”

Genel Sekreter Gündoğdu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bugüne kadar ağır hasarlı binaların testlerini yaptık. Ağır hasarlı olanların yıkımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda 2 tane afet tırı alındı. Acil durumlarda mobil olarak hizmet versin diye. Bildiğiniz gibi gece 12’den sonra Düzce’de deprem yaşandı ama sabah biz ışıklar aydınlanmadan Antikkapı vasıtasıyla yemek tırlarımızla hizmet vermeye başladık. Ayrıca itfaiye teşkilatımıza tabiri caizse bir sandık hazırladık. Bu sandık tırın dorsesi şeklinde. Türkiye’nin herhangi bir yerinde afet olduğunda hemen ivedilikle arkadaşlarımız oraya intikal edebilmektedir. Bu tırın içinde aletler ve 10 kişinin yatacağı, yemek pişirilebileceği, kendi enerjisini üretebileceği imkanlar var. Yani gittiği beldeye hiç yük olmayacak kabiliyete sahip. Yemek tırlarımız da aynı şekilde günlük 15 bin kişiye yemek üretecek kapasiteye sahip. Bunun dışında Başiskele ilçemiz sınırları içerisinde afet mutfağı inşa ediyoruz. 2023 yılında orayı devreye alacağız. Oranın etrafındaki arsaları da kamulaştırarak bir toplanma alanı oluşturacağız. Afet durumunda insanlarımızı orada ağırlayabileceğiz. Afet mutfağımız da devreye alındığında günlük 50-60 bin yemek ve ekmek üretebilecek kapasiteye sahip olacak. İtfaiye teşkilatımızın araç ekipman ve bakımını da destekledik. 28 araç ilave alınacak. Dolayısıyla itfaiye teşkilatımızı da güçlendirmiş olacağız. Ben bu tatbikatta emeği geçen bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SENARYO: MERKEZ ÜSSÜ İZMİT, BÜYÜKLÜK 5.7

Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü İzmit olan deprem saat 10.00’da başladı, 5.7 büyüklüğünde oldu ve 20 saniye sürdü. Afet durumlarında görevli personellerin yerini aldığı tatbikat, il genelindeki tüm birimler ile birlikte merkez olarak İSU Genel Müdürlüğü Binasında yapıldı.

İştirakler dahil tüm Büyükşehir personellerinin katıldığı depremin ilk anında çök, kapan ve tutun yaparak hayat üçgeni oluşturuldu. Depremin hemen sonrasında Büyükşehir Belediyesi Afet, Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) faaliyete geçirildi. Depremin sona ermesinden dolayı personel ihtiyatlı bir şekilde bulundukları binayı boşaltmaya başladı. Toplanma alanına gelen personelden yaralı ve eksik olanlar tespit edildi. Ayrıca Büyükşehir’in tüm birimlerinden telsiz vasıtası ile oluşan durum hakkında bilgi alındı.

Senaryo gereği İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binası A Blokta hasar oluşması sonucunda bina içerisindeki yaralı personel ile bina etrafındaki enkaz ve araç içerisinde bulunan personel, Kocaeli İtfaiyesi Müdahale ve Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Kocaeli İtfaiyesi’nin çok hızlı bir şekilde müdahalesi sonucunda kurtarılan ve yaralı olan personel, 112 UMKE Sağlık ekiplerine teslim edilerek, ilk müdahalesinin yapılması sağlandı.