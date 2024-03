Kocaeli'de 41K hattına tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı 41K numaralı hat, vatandaşların hayatını kolaylaştırırken, zamandan da tasarruf ettiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında gerçekleştirdiği yenilikçi projeler ve hizmetlerle hem trafiği hem de yolcuları rahatlatıyor.

Yeni alınan otobüsler ve açılan yeni hatlarla kent içi ulaşımı kolaylaştıran Büyükşehir, ulaşıma nefes olacak yeni bir hattı hizmete aldı. Buna göre Körfez’den Kartepe’ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayan Hat 41K, vatandaştan tam not aldı.

Yeni hat ile trafiğin rahatlayacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hat 41'in metro hattının işleyeceği güzergahta bulunduğuna dikkati çekereki, metro tamamlandığında otobüsle entegre olabilecek ve 4 kooperatifi aynı havuzun içine alındığını kaydetmişti.

“ZAMAN AÇISINDAN BÜYÜK AVANTAJ”

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir’in hizmete aldığı 41K numaralı hatla birlikte Körfez’den Kartepe’ye tek otobüsle ulaşım sağlanıyor. Yarımca’dan Kartepe’ye gitmek için Hat 41K’yı tercih eden Kasım Özkaya isimli yolcu, yeni hattan oldukça memnun olduğunu söyledi.

Yolculardan Günay ve Gönül Top çifti de Hat 41K’dan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Körfez’den Yahya Kaptan’a gittiklerini anlatan Günay Top, Hat 41K’nın zaman açısından büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Gönül Top ise duygularını şu sözlerle paylaştı; “Bu hattın açılması çok güzel oldu. İzmit’e ve Kartepe’ye gidiş gelişler bayağı kolaylaştı. Gittiğiniz mesafe kadar ödüyorsunuz. Kocaeli’de birçok yeni ulaşım hattı açılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

TAM 25 TL, İNDİRİMLİ 15 TL

4 ilçeyi birbirine bağlayan dev ulaşım hamlesi Hat 41K vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Buna göre Hat 41K’yı direkt kullanan tam tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 13,00 TL, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret, indirimli (Öğrenci-Öğretmen-60 Yaş) tarifeli yolcular ilk iki bölge için sabit 7,00 TL, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret, tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan tam yolcular ise ilk iki bölge için sabit 13,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,50 TL ücret ödeyecek.

Tanımlı aktarmalı hatlardan gelip 41K hattını kullanan indirimli yolculardan ise ilk iki bölge için sabit 7,00 TL hariç, sonraki her bölge için 1,00 TL ücret alınıyor. Hat 41K’dan sonra tanımlı aktarmalı hatlarını kullanan tam ve indirimli tarifeli yolcular ise herhangi ücret ödemeden seyahat ediyor. Hat 41K’nın en uzun mesafe ücreti tam 25 TL, indirimli 15 TL olarak belirlendi.