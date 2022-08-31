Kocaeli'de 285 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği

Kocaeli'de kent genelinde küçük ölçekli balıkçılık yapan 285 kişiye tekne bakım malzeme desteği verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi projesi kapsamında 12 metrenin altında geleneksel yöntemler ile yeşil ruhsatlı ve mavi kart kayıtlı olarak balıkçılık 285 kişiye tekne bakım malzemesi desteği verdi.

Hereke Prof. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekçi, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Ali Sarı, balıkçı kooperatifleri, bölge muhtarları ve balıkçılar katıldı. Malzeme dağıtım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yaptığımız malzeme yardımının sizleri bir nebze olsun rahatlatacağını umuyorum” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son dönemlerde ortaya çıkan müsilaj probleminden en çok etkilenen balıkçılar olduğunu belirterek, "Bu desteğin sizleri rahatlatacağını umuyorum” dedi.

Müsilaj ile mücadeleden bahseden Büyükakın, “Müsilaj problemi küresel ısınma ile alakalı bir problemdi. Müsilaj sorununu yaşayınca oturup düşündük. Müsilaj ile mücadele kapsamında Körfez’de çalışmalar yaptık. Tüm Marmara bölgesi ile bir araya geldik ve denizdeki hayalet ağların kaldırılması için adım attık. Verdiğimiz destek çok büyük değil aslında. Çocukluğumdan beri balıkçılığı biliriz. Bu işi profesyonel yapanlar için çok da zevkli bir iş değildir. Aksine çok meşakkatli bir iştir. Yapacağımız destek paketi sizi kurtaracak mı hayır. Ama bir nebze olsun sizi rahatlatacaktır. Sezon başlıyor, inşallah hayırlı bereketli bir sezon olur” dedi.

Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Ali Sarı ise, “Bölgemizdeki vatandaşlarımıza en temiz ve en güvenilir balığı getiren arkadaşlarımız burada. Balıkçı arkadaşlarımız pandemi ve müsilajdan dolayı büyük mağduriyetler yaşadı. Arkadaşlarımız inşallah bu yardımla daha iyi bir sezon geçirecekler. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkçılara yapılan destek paketi dağıtım programında yer alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de vermiş olduğu desteklerden ötürü Büyükşehir’e teşekkürlerini iletti.