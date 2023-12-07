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Kocaeli'de 2023 hizmetlerle dolu dolu geçti

GÜNDEM 07.12.2023, 15:05
Kocaeli'de 2023 hizmetlerle dolu dolu geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yılın son iştirakler toplantısı Genel Sekreter Gündoğdu başkanlığında yapıldı. Gündoğdu, yeni yılda yeni hizmetlere hazır olduklarını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, aralık ayı iştirakler koordinasyon toplantısına katıldı. Kent Konut’un ev sahipliğinde düzenlenen yılın son toplantısında Büyükşehir’e bağlı iştiraklerin genel müdür ve yöneticileri hazır bulundu.

Bir yıl boyunca yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda iştiraklerin yöneticilerine gayretleri ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Hizmet ve eserlerle dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2023’te hep birlikte çok çalıştık, çok gayret gösterdik, çok eserler inşa ettik. Yaptığımız hizmetler Kocaeli halkından teveccüh gördü. Büyükşehir ve iştiraklerinde çalışan, mesai gözetmeksizin emek harcayan, eser üreten tüm idareci ve çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Bu çalışma azmi ve kararlılıkla yeni yılda yeni eser ve hizmetler üreteceğimize gönülden inanıyorum’’ dedi.

2024 ESER VE HİZMETLERLE GEÇECEK

Genel Sekreter Gündoğdu başkanlığında gerçekleşen 2023 yılının son iştirakler koordinasyon toplantısında geride bırakmaya hazırlandığımız yılda yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Büyükşehir’e bağlı iştiraklerin genel müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan ev sahipliği yaptı. 2023 yılının son toplantısında yılın genel değerlendirmesi yapılırken, 2024 yılı hedefleri de ele alındı. Toplantıda halen barajlardaki su seviyesi, konut teslimleri, yeni alınan tramvay araçları, atıktan türetilen yakıt (ATY), personel yönetimi ve enflasyon muhasebesi gibi konular görüşüldü. Mühendisler Gününe denk gelen toplantıda konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, Yüksek İnşaat Mühendisi Coşan’ın nezdinde Büyükşehir’de görev alan tüm mühendisleri kutladı. Kocaeli’nin Türkiye’ye örnek gösterilecek projelere imza attığını ve bunlarda Büyükşehir’in deneyimli mühendislerinin büyük katkısı olduğunu ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Geride bırakmaya hazırlandığımız 2023, eser ve hizmetlerle dolu bir yıl oldu. Bu hizmetlerde iştiraklerimizin önemli katkısı bulunuyor. 2024 yılı hem başladığımız projeleri tamamladığımız, hem de yeni eser ve projelerin temelini attığımız bir yıl olacak’’ açıklamasını yaptı.

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