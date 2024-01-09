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Kocaeli'de 2. Turizm Sektör buluşması başladı

GÜNDEM 09.01.2024, 14:27
Kocaeli'de 2. Turizm Sektör buluşması başladı

Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla düzenlenen “2. Turizm Sektör Buluşması” başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜRSAB ve Kocaeli Otel İşletmecileri işbirliğinde gerçekleşen “2. Turizm Sektör Buluşması” başladı.

Kocaeli’nde turizmin gelişmesi için büyük önem taşıyan programa yurt içi ve yurt dışından 150 acente katıldı. Kocaeli'nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm rotalarının tanıtılması amacıyla düzenlenen “2. Turizm Sektör Buluşması" kapsamında kentimizin bilinirliliğin artması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi için turizm rotaları rehberler eşliğinde tanıtılıyor. Kentin Kültür ve tarih turizmi açısından büyük öneme sahip İzmit Tarihi Kapanca Sokak ile başlayan programın ilk günü Başiskele Yuvacık Barajı, Gölcük Yazlık Ilıcası, Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze Malkoçoğlu Türbesi, Tarihi Su Dolabı, Körfez Hereke Kalesi ile devam edecek.

“DÜNYA MİRASINA BIRAKILABİLECEK TARİHE SAHİP”

Programa katılan Eren Güzel, Anadolu’nun diğer köşesi olan Erzurum’dan Kocaeli’ne geldiğini söyledi. Kocaeli’ni ilk kez ziyaret ettiğini belirten Güzel, “İstanbul-Ankara arasında olan Kocaeli, bizler için artık bir şey ifade edecek. Bugün bu etkinlikle Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı’nın ve birçok tarihi eserlerin bulunduğu bu geçmişe dayalı bu şehri tanımak için çok güzel bir aktivite oldu. Büyükşehir Belediyesi, Kültür Müdürlüğüne, Valiliğe çok teşekkür ediyorum. Erzurum’dan 6 kişilik bir ekip olarak geldik. Buralara gelmek gerçekten çok güzeldi. Turumuzun sonunda çok daha güzel bilgiler elde edeceğiz. Bizlerde bu taraflara gelmeye, insanları getirmeye ve tanıtmaya çalışacağız” diye konuştu. Kocaeli’nin geçtikleri yollar üzerinde sanayi kenti olarak tanıdıklarını dile getiren Güzel, “Kocaeli aslında sanayinin dışında dünya mirasına bırakılabilecek çok güzel bir tarihe sahip” dedi.

“KOCAELİ, TARİH DOLU BİR YER”

İlham Seyyale de Kapanca Sokağı gezdikten sonra yaptığı konuşmada, “İzmit, çok önemli bir yer. Nicomedia’dan bahsediyoruz. Hazırlanan bu sokak çok güzel olmuş. Çünkü Osmanlı mimarisinin burada yaşayan birkaç evi çok iyi restore edilmiş ve karşımıza çıkıyor. Güzel bir sokak. İzmit gelip geçilecek bir yer değil. En az 2-3 gün kalınması, gezilmesi gereken bir yer. Kocaeli, tarih dolu bir yer. Bunu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği bunu çok güzel tespit etmiş. İlk etapta acentelerle bunu yaygınlaştırmaya ve yurtdışına da bunu duyurmaya çalışıyor. Çok güzel bir şey bu. Biz her türlü desteğimizi vereceğiz” ifade etti. Kocaeli’nin İstanbul’a yakınlığının da avantajına değinen Seyyale, “İstanbul’un var olan tarihi yarım adası, boğazı artık dünya markası bu biliniyor. Ama İstanbul’un dışında da bir tarih olduğunu ve Roma’nın çok önemli tarihi kalıntılarının olduğu en yakın yer Kocaeli” şeklinde konuştu.

TURİZM ACENTELERİ BİR ARAYA GELECEK

Üç gün sürecek programın ikinci günü Kartepe gezisiyle başlayarak, Ayrı Gezegen Cam Teras, Gökyüzü Eli, kış turizmi potansiyeliyle dikkati çeken Kartepe Kayak Merkezi, doğa turizmi tutkunlarının uğrak yeri Ormanya, Sekakamp ve Maşukiye ile devam edecek. Programın son gününde ise Kocaeli Kongre Merkezi'nde turizm acenteleri ve işletmecileri bir araya gelerek stant açacak.

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