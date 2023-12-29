Kocaeli'de 167 milyon yolculuk yapıldı

Kocaeli genelinde toplu taşımada 2023 yılında 363 farklı güzergâhta 6 milyon sefer ile 114 milyon kilometre yol yapılarak 167 milyon yolculuk gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım hizmetlerine yönelik denetimlerine 2023 yılında da devam etti. Büyükşehir ulaşım ekipleri, araç ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla, 2023 yılında özel halk otobüsleri, servis ve ticari taksilere 6 bin 881 denetim gerçekleştirdi. 2023 yılında 16 yeni hat Büyükşehir Belediyesi’nce hizmete açıldı. 2023 yılında Kocaeli genelinde toplu taşımada 363 farklı güzergâhta 6 milyon sefer ile 114 milyon kilometre yol yapılarak 167 milyon yolculuk gerçekleşti.

3 BİN 345 CEZAİ İŞLEM

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özel halk otobüsleri, servis ve ticari taksilere yönelik denetimler gerçekleştiriyor. 2023 yılında yapılan 6 bin 881 denetimde 7 bin 61 tutanak tutularak 3 bin 345 cezai işlem uygulandı. Ekipler, Kocaeli genelinde açık, kapalı ve güvenli otoparklarda da 42 denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı içerisinde vatandaşlardan gelen ek sefer ve güzergah düzenleme taleplerini değerlendirerek, bu istekleri de karşıladı. Talep edilen toplamda 2 bin adet sefer saat güncellemesi ve 692 adet güzergah güncellemesi gerçekleştirildi. Ayrıca vatandaşların ulaşım imkanlarından daha kolay yararlanabilmesi için 2023 yılında 16 yeni hat Büyükşehir Belediyesi’nce hizmete açıldı. 2023 yılında 363 farklı güzergâhta 6 milyon sefer ile 114 milyon kilometre yol yapılarak 167 milyon yolculuk gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ulaşım imkanlarından daha kolay yararlanabilmesi için yeni durakların kurulumlarına devam etti. Ekipler, kullanım ömrünü dolduran durakları da yenileriyle değiştirdi. 2023 yılı içerisinde toplam 416 kapalı durak, 16 klimalı durak montajı, 360 tabela durak montajı yapıldı. Ayrıca ekipler tarafından Kocaeli genelindeki duraklar, 25 bin 256 defa kontrol edildi. Kontroller neticesinde 133 adet kapalı durak boyama, 182 adet tabela durak yenileme, 616 adet durak bakım ve onarım, 3 bin 800 adet durak temizliği yapıldı.

3 BİN 563 EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her eğitim öğretim döneminde görev yapan servis şoförleri başta olmak üzere toplu taşıma şoförlerine, taksi sürücülerine ve servis şoförlerine eğitim veriyor. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde 3 bin 563 sürücüye eğitim verildi.