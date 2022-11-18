Kocaeli'de 16 bin çiftçiye 2,7 milyon litre mazot

Kocaeli'nin Derince İshakçılar Mahallesi’nde çiftçilere akaryakıt kartlarını teslim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, traktörlere mazot doldurduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, yaklaşık 16 bin çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince İshakçılar Mahallesinden düzenlenen törende, akaryakıt desteği kartlarını çiftçilere teslim etti. Başkan Büyükakın, destekten yararlanan Körfez ve Derince’deki üreticilerin traktörlerinin depolarını mazotla doldurdu.

Hayata geçirdiği Türkiye’ye örnek olan projelerle tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için çiftçilere her türlü katkıyı sunan Başkan Büyükakın, Kocaeli genelinde ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda tamamlanan tohum dağıtımının ardından, geçen yıl başlatılan mazot desteğini bu yıl da sürdüren Büyükşehir, çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor.

İKİ YILDA 128 MİLYONLUK 4,7 MİLYON LİTRE MAZOT

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında, geçen yıl yaklaşık 13bin çiftçiye 53 milyon lira değerinde toplam 2 milyon litre mazot desteği verilmişti. Bu yıl da bu desteği sürdüren Büyükşehir, yaklaşık 16 bin çiftçiye toplam 75 milyon lira değerinde tamamı hibe 2,7 milyon litre akaryakıt desteği sağlıyor. Geçen yılla birlikte üreticilere toplam 128 Milyon TL değerinde tamamı hibe 4 milyon 700 bin litre mazot desteği verilmiş oldu.