Kocaeli'de 15 kaza noktası tespit edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde UKOME Kurul Kararıyla kurulan Trafik Güvenliği Komisyonu dördüncü toplantısında 15 kaza noktası belirlendi.KOCAELİ (İGFA) - Ulaşımda dev yatırımları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında Trafik Güvenliği Komisyonu kurmuştu.

UKOME Kurul Kararıyla kurulan ve dördüncü toplantısını yapan komisyon önemli kararlar aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş’ın da katıldığı Trafik Güvenliği Komisyonu toplantısı Ulaşım Daire Başkanlığında gerçekleştirildi.

TRAFİK KAZALARI AZALTILACAK

Komisyon toplantısında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından alınan kaza verileri masaya yatırıldı. Analizler sonucunda tespit edilen kaza kara noktalarının çözüm önerileri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Tespit edilen 15 alanda yapılacak düzenlemelerle yaşanan trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Değişiklik sonrası da noktaların takibi yapılarak ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda trafikte farkındalık yaratmak ve öncelikle yaya olmak üzere basın materyalleri vasıtasıyla da trafik güvenliğini arttırıcı paylaşımların ve uygulamaların yapılması önerildi.