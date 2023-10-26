Kocaeli'de 100 dalgıç su altında bayrak açacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Kocaeli 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu" için geri sayım başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği su altında Türk Bayrağı açma etkinliği ile Kocaeli 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu, 29 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Sekapark’ta gerçekleştirilecek. 7’den 70’e her yaş grubundaki koşucular ve vatandaşların katılabileceği ‘Türkiye Yüzyılına Koşuyor’ Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’na bu yıl da yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

SU ALTINDA TÜRK BAYRAĞI AÇILACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Kocaelili gönüllü 100 dalgıçtan oluşan dalış ekibi, tüpler yardımıyla Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde dalış yaparak 50x38,46 ölçülerinde 1.923 metrekarelik Türk Bayrağını açacak. Yaklaşık bir saat sürecek bayrağın açılmasıyla beraber tekne kortejinden meşalelerin yakılması gösterisi sonunda ‘Türkiye Yüzyılına Koşuyor’ Kocaeli 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’nun startı protokol tarafından verilecek.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN ALINIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl 29 Ekim’de düzenlenen Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu Türkiye’den ve dünyadan sporcuları ağırlamaya devam edecek. Ödüllü koşu için kayıtlar Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr üzerinden alınmaya devam ediyor. 18 yaş üstü katılımcılar kayıtlarını online olarak yapacak, 18 yaş altı katılımcılar ise yine ön kayıtlarını online olarak yaptıktan sonra, kayıt işlemlerinde istenen veli muvafakatnamesini doldurarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKASEM’deki Cumhuriyet Koşusu masasına teslim edecek. Göğüs numaraları 23-27 Ekim tarihleri arasında alınabilecek. Başvuru süresi 27 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

“Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu” 10 km koşusu ve 3 km halk koşusu birbirinden bağımsız koşular olacak ve bu sebeple koşucuların derece ve ödüllendirilmeleri ayrı ayrı hesaplanacak. Bu bağlamda tüm kategorilerde ilk 5’e giren koşuculara nakdi ödül, ilk 3 dereceye giren koşuculara ise derecesine göre; 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük madalyası verilecek. İlk 3 dereceye giren koşucuların madalya seremonisi sırasında ödül kürsüsüne yarışma resmi tişörtleriyle çıkmaları gerekiyor.