Kocaeli'de 100 bin fidan toprakla buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘Biyolojik çeşitlilik iklimimiz, şifamız, gıdamız ve mirasımızdır’ diyerek çalışmalarını sürdüren TEMA Kocaeli İl Temsilciliğini makamında konuk ettiKOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

TEMA Vakfı’nın bu yıl Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında, biyolojik çeşitliliğe ve biyolojik çeşitlilik kaybının nedenlerine dikkat çekmek amacıyla, “Biyolojik çeşitlilik iklimimiz, şifamız, gıdamız ve mirasımızdır” diyerek tüm Türkiye’de çeşitli etkinlikler ve eğitimler düzenlediği bilgisini alan Başkan Büyükakın, “2022-2023 yılı Ağaçlandırma sezonunda şehrimizde belirleyeceğimiz farklı bölgelerde ki toplam bir milyon metrekare alanda 100 bin fidan dikim yapmayı hedefliyoruz” dedi.

“HER NOKTADA AĞAÇLANDIRMA YAPACAĞIZ”

Dolgu sahaları, Kocaeli Üniversitesi, şehirdeki okulların bahçeleri, mezarlıklar, otoban yan yolları, şehir genelindeki cadde, orta refüj ve kavşak düzenlemelerinde ağaçlandırma çalışması yapılacağını dile getiren Başkan Büyükakın, TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği’nin ortaya koyduğu çalışmalar hakkında İl Temsilcisi Tol’den bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 12 ilçede bal ormanı kurulması ve yine kent genelindeki 12 ilçede çınar meydanı oluşturulması için çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Başkan Büyükakın, “TEMA Vakfının, ‘Biyolojik çeşitlilik iklimimiz, şifamız, gıdamız ve mirasımızdır’ diyerek erozyon başta olmak üzere ortaya koyduğu çalışmaları takdirle karşılıyorum. Birlikte geleceğimiz için, gelecek nesiller için çok güzel projeler üretebilir ve uygulayabiliriz” şeklinde konuştu.