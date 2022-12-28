Kocaeli'de 1 milyonu aşkın kişiye 'Alo' dendi

153 Çağrı Merkezi, Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli halkı arasında köprü oluyor. Alo 153, 2022 yılında da vatandaşın tercih ettiği ilk numara olmaya devam ettiKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2022 yılında toplam 1 milyon 205 bin kişiyle iletişime geçerek hizmet verdi.

54 operatör ile Kocaeli kentine hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, talep ve önerileri ilgili birimlere bildirirken birçok vatandaşa da bilgilendirme hizmeti veriyor. 2022 yılında, hat-sefer saati bilgisi, gürültü şikâyetleri, ilaçlama gibi konularda vatandaşımızdan gelen çağrılara cevap verdi.

SOSYAL MEDYA 7/24 ÇALIŞIYOR

Teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak vatandaşlarla iletişimi kolaylaştırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, 153 numarasının yanı sıra Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden de 7/24 talep ve önerileri alıyor. 2022 yılında sosyal medya üzerinden 25 bin 500 kişi ile iletişime geçildi. Mobil uygulaması da bulunan 153 Çağrı Merkezine, Çek-İlet Kocaeli uygulaması üzerinden talep ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Kocaeli’nin tercih ettiği ilk numara olan 153, hastane randevusu, adli konular, elektrik arıza, doğalgaz gibi kapsam dışı konularda da aranıyor. Kapsam dışı konular çağrı merkezinde yoğunluğa sebep oluyor.