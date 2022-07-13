Kocaeli Darıca Okul Yolu Caddesi’ne üstgeçit

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Okul Yolu Caddesi üzerinde yaya üst geçit yapımı için ihale açtı. Tekliflerin EKAP üzerinden alındığı İhaleye 3 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 5 milyon 428 bin 800 TL ile Protek Nano Teknoloji’den geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da Okul Caddesi’nde yayaların güvenliği için üstgeçit inşa edecek. Okul Yolu Caddesi üzerinde yapılacak üst geçit için EKAP üzerinden ihaleye çıkıldı. Darıca Okul Yolu Caddesi üzerinde yaya üst geçit yapım işi ihalesine 3 firma teklif verdi.

EN DÜŞÜK TEKLİF 5.428.800 TL

İhaleye Mustafa Demir 7.281.283,00 TL, Emay mimarlık Mühendislik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6.537.218,00 TL, Protek Nano Teknoloji İnşaat Taahhüt Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi 5.428.800 TL teklif verdi.