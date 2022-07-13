Kocaeli Çubuklu'da bayram şenliği

Kocaeli Büyükşehir belediyesi önderliğinde 3.’sü düzenlenen Çubuklu Osmaniye Bayram Şenliği'nde çocuklar ve vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Bayramın coşkusunu yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çubuklu Osmaniye de düzenlenen 3. geleneksel bayram şenliğinde vatandaşlar biraraya geldi. Çocuklar ve aileler gönüllerince eğlendi. Her şeyin düşünülerek organize edildiği şenlikte bayram coşkusu yaşandı. Çocuklar eğlence parkurlarında eğlenirken aileler de biraraya gelerek bayramlaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önderliğinde düzenlenen 3.geleneksel Çubuklu Osmaniye bayram şenliğine yoğun katılım sağlandı. Bayram şenliği çubuklu Osmaniye Mahallesi Mehmet Uzun Caddesi Futbol sahasında gerçekleşti. Üçüncüsü düzenlenen Bayram şenliğine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kordinatörü Abdullah Köktürk, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Murat Yavuz, Kültür ve dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Uzun, Çubuklu Osmaniye Mahallesi Muhtarı Nurettin Güneş ve vatandaşlar katıldı. Animasyon gösterileri yanı sıra Yöresel yemekler ve ikramlar, Pamuk Şeker Patlamış Mısır, Dondurma, Osmanlı Macunu, gazoz dağıtıldı. Ardından yerel sanatçılar Muhammet Vanal ve Taner Eyüpoğlu şarkılarıyla vatandaşlar doyasıya eğlendi.