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Kocaeli Çayırova’da sanat engel tanımadı

GÜNDEM 02.12.2023, 14:46
Kocaeli Çayırova’da sanat engel tanımadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kocaeli Çayırova’da çok özel bir program düzenlendi. Özel çocuklar, sanat gösterileriyle sevgiyle engelleri nasıl aştıklarını kanıtladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ne bağlı Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, ‘Geleneksel Engelsiz Sanat ve Edebiyat Programı’ düzenledi. ‘En büyük engel sevgisizliktir’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, engelsiz yürekler ve aileleri katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Fikret Torun, Çayırova Belediyesi’ne ve Bünyamin Çiftçi’ye engelli bireylere yönelik desteklerinden ötürü teşekkür etti. Türkiye Beyazay Kocaeli Şube Derneği Başkanı Furkan Uğur Eşitti de Çiftçi’ye çalışmalarından ötürü teşekkür ederken, Tunç, “Sayın Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye özel eğitim noktasında bize sunduğu katkılardan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

YARATILANI YARATANDAN ÖTÜRÜ SEVERİZ

Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi ise şunları dile getirdi; “Bizler yaratılanı, yaratandan ötürü severiz ve bu anlayışla hepinizi biz kardeşimiz olarak biliriz. Siz değerli ailelerimizi, bu özel bireylerimize bakmakla yükümlü olan ailelerimizi çok önemsiyoruz. Her türlü hizmeti yapabilirsiniz. Yolları jilet gibi yapabilirsiniz ama önemli olan gönülleri yapabiliyor muyuz? Önemli olan desteğe ihtiyacı olan ailelerimizin yanında olabiliyor muyuz? Bana göre önemli olan bu.

HAYAT KOLAYLAŞTIRICI ÇALIŞMALAR YAPTIK

4,5 yıl önce göreve geldiğimizde ilçemizde özel kardeşlerimizin sayısının fazla olduğunu biliyorduk. Ailelerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yaptık. Sizlerle istişare etmek, engelli derneklerimizle birlikte çalışmak, sizin fikirlerinizi dinleyip bu doğrultuda çalışmalar yapmak çok önemli. Bizim çalışmalarımızın engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere yaptığımız çalışmalardan Engelliler Merkezi’mizin inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki haftalarda açılışını birlikte yapacağız ve Çayırova’da bu alandaki hizmet çıtasını daha da yukarı çekeceğiz.

GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ

Yine eğitim alanında engelli kardeşlerimizin eğitim-öğretime dahil olması adına bu alanda yatırım yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir aileyiz ve engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız, sizlerle birlikteyiz. Bu anlayışla da yol yürümeye devam edeceğiz. Bugün engelsiz kardeşlerimiz bize güzel etkinlikler yapacak ve güzelce izleyeceğiz. Bu çalışmaları yapan kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hayatın her alanında yer alan kardeşlerimizin bu tarz etkinliklerde de yer alması için kaynaklarımızı seferber etmeye hazırız. Hepinizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız.”

BÜYÜK İLGİYLE İZLENDİ

Konuşmaların ardından engelsiz yüreklerin düzenlediği şiir, konser, halk oyunları, sergi ve oratoryo gösterileri büyük ilgiyle izlendi ve büyük alkış aldı. Başkan Çiftçi de özel çocukların gerçekleştirdiği gösterilere eşlik ederek onlarla birlikte bu özel gösterinin tadını çıkardı. Etkinlik, günün anısına plaket dağıtımı ve konser sonrasında sona erdi. 

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