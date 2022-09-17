Kocaeli Büyükşehir’den Türkiye’ye örnek eğitim projeleri

Kocaeli’yi eğitim üssü haline getirmek için çeşitli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitim proje ve desteklerini her geçen yıl artırıyor. Teknoloji destekli eğitim modellerinden çeşitli derecelerdeki akademileriyle Büyükşehir, her yaştan kent sakinin eğitim imkânlarından faydalanmasını sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Üniversite kapsamında 2014 yılından bu yana yaklaşık 200 bin öğrenciye kapılarını açtı. Akademi Lise, 9 ilçe 11 merkezde aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor. 17 Bilgievi’nde ise sadece 2021/2022 eğitim öğretim döneminde 18 binin üzerinde öğrenci eğitim gördü.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Büyükşehir diğer yandan başarılı öğrencileri de ödüllendiriyor. Lise ve üniversite giriş sınavlarında dereceye giren öğrenciler, gençlik kamplarında aileleriyle birlikte tatil yapma imkanına kavuşuyor. Büyükşehir, önümüzdeki yıl da dereceye giren öğrenci ve ailelerini kamplarda misafir edecek.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİM MODELİ

Birebir Öğrenme Projesi kapsamında her yıl 6. sınıf öğrencilerine 2010 yılından itibaren bugüne kadar 260 tablet dağıtıldı. 2017-2020 arasında ise 79 okula 102 fen laboratuvarları kimya-fizik -biyoloji laboratuvarları kuruldu. Ardından ivme kazanan proje KODELİ’nin hayata geçmesini sağladı. 2020 yılından itibaren 294 robotik kodlama atölyesi okullara kuruldu. Hâlihazırda kodlama atölyesi kurulum çalışmaları tüm okulları kapsayacak şekilde devam ediyor.

KIRTASİYE DESTEĞİNE GİYİM DE EKLENDİ

Diğer yandan Büyükşehir, yeni başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Her yıl verilen kırtasiye desteğine bu yıl okul giyim desteği de eklendi. Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren Büyükşehir, okulların açılmasıyla birlikte 41 Kart desteği alan ailelerin eğitim gören çocuklarının kırtasiye ve okul giyim ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu kapsamda sosyal yardım alan ailelere toplam 17 milyon 250 bin 800 TL’lik destek sağlandı.

KO-MEK 750 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERDİ

Halk üniversitesi KO-MEK’te 2021/2022 yılında 215 branşta 67 bin kursiyer eğitim gördü. KO-MEK kursları açıldığından bu yana 359 branşta 750 bini aşkın kursiyere çeşitli alanlarda eğitim verdi.

USTAM KOCAELİ İLE KOLAY İSTİHDAM

Büyükşehir’in prestijli projelerinden biri olan Ustam Kocaeli ise 8 farklı meslek alanında 212 kursiyere eğitim verdi. Bu kursiyerlerden 131’i istihdam edilerek önemli bir oran yakalandı.

KONSERVATUAR 25 BİN KİŞİYE AKADEMİK EĞİTİM VERDİ

KBB Konservatuarı ise Müzik, Geleneksel Sanatlar, Güzel Sanatlar ve Bale dallarında eğitimlerine devam etti. 2021/2022 eğitim öğretim döneminde 7 bölüm 27 branş ve 10 koro ile faaliyet gösteren KBB Konservatuarı toplamda 797 kent sakinine yarı zamanlı eğitim- öğretim sistemi ile hizmet verdi. Konservatuvar, şimdiye kadar 25 bin Kocaeliliye akademik bir eğitim anlamında rehberlik etti.

ÖZEL BİREYLER UNUTULMUYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verilen adreslerden bir diğeri de Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ve Beyaz Kalpler… 2018 yılından bugüne kadar Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yaklaşık 500 öğrenci yararlanırken hali hazırda 110 öğrenci eğitim almaya devam ediyor. 2014 yılından beri faaliyet gösteren Beyaz Kalpler’den ise yaklaşık 400 öğrenci yararlandı. Halen 40 öğrenci eğitim alırken Gebze’de de yeni bir Beyaz Kalpler hizmet binasının yapımı devam ediyor.