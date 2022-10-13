Kocaeli Büyükşehir’den Sıfır Atık Festivali için geri sayım

Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliğine hazır mısınız? Kocaeli Büyükşehir’in "Daha azıyla daha çok dünya Sıfır Atık Festivali" başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekosistemin doğal dengesinin bozulduğu günümüz koşullarında dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması konusunda bir farkındalık oluşturmak adına 14-16 Ekim’de Sıfır Artık Festivali düzenliyor.

Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en kapsamlı dönüşüm seferberliği olan Sıfır Atık Festivali “Daha azıyla daha çok dünya” teması ile gerçekleşecek.

EMİNE ERDOĞAN VE MURAT KURUM

Atıksız yaşamlar kurgulamayı ve 7’den 70’e herkese çevre bilincini oluşturulmayı hedefleyen festival geniş bir katılımla olacak. Festivale, Sıfır Atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen “İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü”nü alan Emine Erdoğan ve ülkemizde bu konunun yürütücüsü ve liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılması bekleniyor. Ayrıca sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan ünlü modacı Dilek Hanif ve dünyanın geleceği için sözü olanlar festivalde yer alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Mutlu şehir havasıyla, suyuyla, toprağıyla deniziyle temiz bir şehirdir. Kocaeli’nin mutlu bir şehir olması yolunda önemli köşe taşlarından biri olacak Sıfır Atık Festivali’ne tüm Kocaelili hemşerilerimizi bekliyorum’’ dedi.

İnsanın yarattığı hızlı tüketim döngüleri sonucunda tabii kaynakların büyük bir hızla yok olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, dünyanın içinde bulunduğu tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti:

“Geçen haziran ayının 22’si insanların bir yıl boyunca kullanabileceği kaynakları, o yıl içinde tükettikleri günü işaret eden ‘Dünya Limit Aşım Günü’ydü. Dünyamızın kaynaklarını sanki 1.7 katına sahipmişiz gibi kullanıyoruz. Eğer tahmin edildiği gibi dünya nüfusu 2050 yılına kadar 9,6 milyara ulaşacak olursa, bugünkü üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı devam ettirmek için üç kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız olacak. Hammaddeleri çıkarıyor, ürünlere dönüştürüyor ve kullandıktan veya tükettikten sonra ürünleri genellikle geri dönüştürülemez atık olarak elden çıkarıyoruz. Bunun sonucu ne? Her yıl üretilen gıdanın üçte biri yani 1,3 milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye’de üretilen meyve sebzenin en az yüzde 25-30’u daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Sadece prize boşa takılı fişler, Türkiye’de toplam elektriğin yüzde 5’ini tüketiyor. Her yıl çöpe atılan kullanılmış giysilerin miktarı 15 milyon ton”

Öte yandan festivalin açılışında ünlü moda tasarımcısı ve sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atan Dilek Hanif liderliğinde KO-MEK’teki eğitmenler ve kursiyerlerle hazırlanan bir sıfır atık defilesi gerçekleşecek. Yine açılış günü için Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun da bir sürprizi var. Şehir Tiyatrosu dünyada örneklerine çok az rastlanan Türkiye’de ise belki de ilk kez bu boyutlarda sergilenecek bir oyun hazırlıyor. Çöp Atlas adındaki bu oyunda Şehir Tiyatrosu oyuncuları birebir boyutlardaki kuklalarla dünyayı nasıl kirlettiğimizi bir çocuğun gözünden anlatacak.