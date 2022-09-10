Kocaeli Büyükşehir’den eğitime tam destek

Kocaeli Büyükşehir, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde sosyal yardım alan ailelere 17 milyon 250 bin 800 TL eğitim desteği sağladıKOCAELİ (İGFA) - Her alanda sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve hayatı kolaylaştıracak hizmetler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Her yıl verilen kırtasiye desteğine bu yıl okul giyim desteği de eklendi. Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren Büyükşehir, okulların açılmasıyla birlikte 41 Kart desteği alan ailelerin eğitim gören çocuklarının kırtasiye ve okul giyim ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu kapsamda sosyal yardım alan ailelere toplam 17 milyon 250 bin 800 TL’lik destek sağlandı.

KIRTASİYE ve OKUL GİYİM DESTEĞİ

Maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçların karşılanması ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan hizmetleri vatandaşa sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla, kırtasiye desteğinin yanında okul giyim desteği de vermeye başladı. Büyükşehir’den sosyal destek alan ailelerin, eğitime devam eden çocuklarına 41 Kart Giyim tanımlı kartlarına 400 TL yatırıldı. Toplamda 24 bin 644 öğrenciye 9.857.600 TL okul giyim desteği sağlanırken, 41 Kart Su nakit kartlarına öğrenci başına 300 TL, toplamda da 24 bin 644 öğrenciye 7.393.200 TL kırtasiye desteği sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden okul giyim desteği alan ebeveynler, ilimizde faaliyet gösteren Büyükşehirle anlaşmalı 33 mağazadan alışveriş yapabilecek.

16 EYLÜL’E KADAR BAŞVURU

İhtiyaç sahibi aileler, Büyükşehir Belediyesinin kırtasiye desteği sayesinde yeni başlayan okul döneminde rahat bir nefes aldı. Büyükşehir’in her zaman yanlarında olduğunu ifade eden vatandaşlar, sağlanan yardımlardan dolayı belediye yetkililerine memnuniyetlerini dile getirdi. Kırtasiye ve okul giyim desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 16 Eylül 2022 Cuma mesai bitimine kadar başvurularını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit ve Gebze de yer alan çözüm masasından yapabilir