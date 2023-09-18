Kocaeli, Büyükşehir Zabıtası ile güvende

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güvenlik ekipleri 247 eşyayı sahiplerine, turistik bölgelerde kaybolan 84 çocuğu da ailesine teslim ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaelililerin güvenliği, sağlığı ve emniyeti açısından birçok görev üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Zabıta ve Güvenlik ekipleri, eşyalarını kaybeden vatandaşların da imdadına koşuyor. Bu kapsamda şehrin işlek noktalarında ve turistik bölgelerinde kaybolan eşyalar sahiplerine, çocuklar ise ailelerine ekiplerce ulaştırılıyor.

247 EŞYA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahiller başta olmak üzere şehrin işlek noktalarında ve turistik bölgelerinde 7 gün 24 saat görev yapıyor. Ekipler bu kapsamda görevleri sırasında buldukları para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık ve kolye gibi değerli eşyaları sahiplerine ulaştırıyor. Ekipler bu zamana kadar bulunan 247 kayıp eşyayı sahiplerine teslim etti.

Asayişin sağlanması noktasında da önemli bir çaba sarf eden zabıta ve güvenlik görevlileri, ailelerini kaybeden çocukların da yardımına koşuyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, 84 çocuğu ailesine kavuşturdu.