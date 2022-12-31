Kocaeli Büyükşehir yılbaşı için tüm önlemleri aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldı.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların yeni yıla huzurlu ve rahat girebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi çeşitli birimlerden nöbetçi ekipler oluşturdu. Özellikle acil durumlar için nöbetçi ekip sayıları arttırıldı.

Yılbaşı akşamında Zabıta Dairesi Başkanlığı 45 Trafik ve 35 İhtisas Zabıta ekibiyle sahada olacak. İhtisas Zabıta ekipleri sorumlu oldukları güzergâhlarda yaya ve araçlı devriyeler atacak. Ayrıca İhtisas Zabıta ekipleri işyerlerinde, Trafik Zabıta ekipleri güzergâhlarda denetimlerini sürdürecek. Ekipler trafik akışında bir aksaklık yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışacak.

Türkiye’nin en donanımlı ve tecrübeli itfaiye teşkilatı olan Kocaeli İtfaiyesi yılbaşı akşamında her zaman olduğu gibi görev başında olacak. Kocaeli İtfaiyesi 17 itfaiye istasyonu, 6 gönüllü itfaiye müfrezesi, 154 personelle görev başında olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU da yılbaşı akşamı için tüm hazırlıklarını tamamladı. İSU, yılbaşı akşamında 12 ilçede 70 personel 42 araçtan oluşan 19 ekip kurdu. Olası acil durumlara bu ekipler müdahale edecek.