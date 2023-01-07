Kocaeli Büyükşehir Turgut Özal'da sona yaklaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’daki Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım Projesi’nde son rötuşları yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesinde trafiğin düğüm noktası olan Turgut Özal Köprüsü’ndeki araç yığılmalarına çözüm getirecek kardeş köprü projesinde sona geliyor. Tek şeritli gidiş geliş olan mevcut köprünün yanına “Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım Projesi” kapsamında ikinci bir köprü inşa eden ve bölgedeki caddeleri de 2x2 halinde genişleterek buradaki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletmeyi amaçlayan Büyükşehir ekipleri, mevcut köprünün ve Turgut Özal Caddesi’nin aşınma asfaltını seriyor.

İnşa ettiği 65 metre uzunluğundaki kardeş köprünün 75 ton aşınma tabakası asfaltını daha önce seren ekipler, oto korkuluk, yaya korkuluk ve antivandalizm çit sistemleri gibi işleri de fabrika ortamında imalatı yapılır yapılmaz yerine getiriyor. Büyükşehir iş kapsamında mevcut köprüyü de yeniledi. Ağır tonajlı araçların altında yıpranan ve eskiyen asfaltı sökerek yerine 50 ton aşınma tabakası asfaltı seren ekipler, projede köprülere bağlı olan cadde ve sokaklarda da bordür ve kaldırım gibi diğer imalatları gerçekleştiriyor.

Büyükşehir, köprünün adını taşıyan Turgut Özal Caddesi’nde de aşınma tabakası asfalt serim işlemine geçti. Buna göre bin 350 metre uzunluğunda olan çift şeritli caddeye 2 bin 500 ton aşınma tabakası asfaltı serilecek. Şu an yaklaşık 500 ton son kat asfaltı cadde ile buluşturan ekipler, çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor. Şu an yeni yapılan köprü trafiğe açık olurken, asfalt serme işi tamamen tamamlandıktan sonra mevcut köprüde yeniden trafik akışı sağlanmış olacak.

TRAFİK TARİHE KARIŞACAK

Proje tamamen tamamlandığında bölgedeki trafik yoğunluğu tarihe karışmış olacak. Buna göre Turgut Özal Caddesi’nde İstanbul-Kocaeli il sınırını birbirinden ayıran yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi’ne bağlanacak. Böylelikle TEM bağlantı yolunun doğu- batı bölgesindeki sanayi alanları ile bölge halkı ve araç sürücüleri konforlu ve daha güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak.