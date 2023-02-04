Kocaeli Büyükşehir terzileri onurlandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Terziler odası ile birlikte 'Meslekte Onur Gecesi' programı düzenledi. Gecede 30 yıl ve üzerinde terzilik yapan esnaflara plaket verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Terziler Odası önemli bir etkinliğe imza attı. Birlikte düzenlenen ‘Meslekte Onur Gecesi’ Seka Park Deniz Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Sabahattin Yamak, KESOB Başkanı Kadir Durmaz, Kocaeli Esnaf ve Kefalet Kooparitifi Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanı Safa Şen, Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Kocaeli Terziler Odası üyeleri ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı yaptı. Kahrımanlı; "Bu gece bizim için çok önemli. Bu gece bizim onur gecemiz. Bu gece benim en büyük hayalimdi. Biz küçük bir odayız ama Büyükşehir Belediyemiz var. Bu etkinliğimize destek veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmaz; "Kocaeli Terziler Odamızın düzenlediği meslekte onur gecesi programı için bir aradayız. Bizim için önemli bir etkinlik. Şaziye Başkanımıza ve emeği geçen yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu geceye destek olan ve her zaman esnafımızın yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Kendisi her zaman esnafımızın yanında. Pandemi dönemindeki desteklerini unutmuyoruz" ifadesini kullandı.