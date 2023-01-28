Kocaeli Büyükşehir 'su' deneyi

Kocaeli Büyükşehir, son günlerde büyük önem taşıyan “su tasarrufuna” Cumhuriyet Bulvarında gerçekleştirdiği sosyal deneyle dikkat çektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürlüğü gönüllüleri, yağışların azalması nedeniyle son günlerde ülke genelinde barajlarda su seviyesinin düşmesine dikkat çekmek ve duyarlılık oluşturmak için İzmit Cumhuriyet Bulvarında bir sosyal deney yaptı. Cumhuriyet Bulvarı’nda açık bırakılan muslukları fark ederek kapatan duyarlı vatandaşlara iki kişilik tiyatro bileti hediye edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından su tasarrufuna dikkat çekmek, duyarlılığı arttırmak ve suyun insan hayatında nedenli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak için örnek bir sosyal deneye imza attı. Basın Yayın Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Kadın Aile Şube Müdürlüğü desteğiyle hazırlanan video belediyenin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Cumhuriyet Bulvarında bulunan ve açık unutulan çeşmelerin yanından gecen bazı vatandaşlar, açık olan çeşmeyi fark etmezken birçok duyarlı vatandaş da çeşmeleri fark ederek boşa akmasını engelledi. Çeşmeleri kapatan vatandaşlar ise bu duyarlılıkları karşısında ödüllendirildi. Bu görüntüler Cumhuriyet Bulvarının farklı noktalarına konulan kameralarla kayda alındı. Alkışlarla karşılaşan duyarlı vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Açık olan çeşmeleri fark ederek kapatan vatandaşlar alkışlarla ve konfetilerle karşılanarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın imzasını taşıyan ve üzerinde “Merhaba Ben Su. Dünyada ısı dengesini muhafaza etmek ve canlı çeşitliliğini korumak için çabalıyorum ve bunun için ilave bir gayret istemiyorum. İhtiyacım olan sadece saygı. Beni duyduğun ve sesime kulak vererek bu yok oluşa engel olduğun için teşekkür ederim. İyi ki varsın.” yazılı teşekkür belgesi verildi. Duyarlı vatandaşlara aynı zamanda İSU’ya ait kupa bardak ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından iki kişilik tiyatro bileti hediye edildi.