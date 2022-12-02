Kocaeli Büyükşehir SBÜ ile kentsel araştırma işbirliğinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile SBÜ arasında TABİP başta olmak üzere AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının yapılması gibi çeşitli konuları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında,

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) başta olmak üzere, kentsel tarım, topraksız tarım, bitkisel üretim, ürün geliştirilmesi, satış-pazarlama, eğitim stratejileri, tarım turizmi ve hasadı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayinde kullanılması amacıyla AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarının yapılması gibi çeşitli konuları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

TABİP İLHAM KAYNAĞI OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), Türkiye’de birçok belediyeye ve kuruma ilham kaynağı oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım hizmetleri alanına giren faaliyetlerinin, tarafların nitelikli insan kaynağı ve altyapılarını birlikte kullanarak, vizyon, misyon ve stratejilerine uygun şekilde müşterek olarak gerçekleştirilmesinde, sorumlulukları ve iş birliğini düzenlemek amacıyla hazırlanan protokol, Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze hizmet binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve diğer ilgililer katıldı.

Başkan Büyükakın, törende yaptığı konuşmada Kocaeli’de tarımsal üretimin ve ürünlerin katma değerinin artırılması doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.