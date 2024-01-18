Kocaeli Büyükşehir, pazarcıların içini ısıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatlerde tezgah kuran pazarcı esnafına çorba ikramında bulunmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor.

Pazarcı esnafıyla her zaman kardeşlik ve dostluk bağı kuran Büyükşehir, “Esnafa Çorba Dağıtım” programı kapsamında Darıca ve Körfez pazarcı esnafına çorba dağıttı. Sıcak çorbayla güne sıcacık başlayan pazarcı esnafı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı, çorba dağıtım etkinliği kapsamında Darıca Kapalı Pazar Alanı ve Körfez Tütünçiftlik Halk Pazarı’nda eş zamanlı olarak esnafa çorba ve ekmek ikramında bulundu. Büyükşehir ekipleri, sabahın erken saatlerinde tezgâh açan esnafı sıcak çorba ikramıyla karşıladı. Tüm tezgâhları tek tek dolaşan ekipler, esnaf ile hem sohbet etti, hem de hayırlı işler diledi. Sıcak çorba ikramı karşısında memnuniyetlerini dile getiren pazarcı esnafı Büyükşehir’in içleri ısıtan ikramından dolayı mutlu olduklarını söyledi.