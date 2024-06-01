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Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı’nda yılsonu heyecanı

Konservatuvar öğrencileri yıl sonu gösteri ve sergilerinde aldıkları eğitimi gözler önüne serecek

GÜNDEM 01.06.2024, 12:45
Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı’nda yılsonu heyecanı

Konservatuvar öğrencileri yıl sonu gösteri ve sergilerinde aldıkları eğitimi gözler önüne serecek. Konservatuvardan 111 öğrenci de mezun olacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2023-2024 eğitim-öğretim dönemini 14 Haziran Cuma günü tamamlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuvarda; mezuniyet törenleri, yılsonu gösteri ve sergileri gerçekleştirilecek. Etkinliklerde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencileri, aldıkları eğitimi gözler önüne serecek. Konservatuvar eğitimini tamamlayan 111 öğrenci için ise mezuniyet törenleri düzenlenecek.

MEZUNİYET VE SINIF KONSERLERİ

Konservatuvarın Batı Müziği Bölümlerindeki Sınıf Konserleri, Mayıs ayının son haftasında başladı. Bu çerçevede ilk konseri Batı Müziği Şan Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler verdi. Bu konseri 2 Haziran Pazar günkü Çello ve Keman Bölümü öğrencilerinin konseri takip edecek. Ardından 3 Haziran Pazartesi günü Klarnet ve Flüt Bölümü, 4 Haziran Salı günü Çocuk Korosu, 5 Haziran Çarşamba günü Piyano Bölümü,7 Haziran Cuma günü Piyano Bölümü Mezuniyet Konseri, 8 Haziran Cumartesi günü Batı Müziği Bölümü Mezuniyet Konseri (Flüt, Keman, Çello, K.Gitar, E. Gitar) ile 9 Haziran Pazar günü Türk Müziği Bölümü Mezuniyet Konseri gerçekleştirilecek. Tüm yılsonu konser ve mezuniyet törenleri mesai bitiminin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün içinde yer alan Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda düzenlenecek.

GÜZEL VE GELENEKSEL SANATLARIN SERGİLERİ

Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin yılsonu sergileri de 4 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Sergiler aynı zamanda her iki bölümün eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açılacak.  Güzel Sanatlar Bölümü; Yetişkin, Çocuk Resim ile Seramik ve Çini branşlarında verilen eserleri sanatseverlerin beğenisine sunacak. Geleneksel Sanatlar Bölümü ise; yetişkin ve çocuk ebru, hat, tezhip, minyatür ve kat-ı branşlarındaki eserleriyle sergide yer alacak.

Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Gebze Resim Bölümü’nün yılsonu sergi 11 Haziran Salı günü 14.30’da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde açılacak.

BALE RESİTALİ 7 HAZİRAN CUMA AKŞAMI

Yılsonu gösterilerine her yıl olduğu gibi Bale Bölümü de düzenleyeceği resital ile katılacak. SDKM Büyük Sahne’deki resital 20.00’de başlayacak. Bale Bölümü öğrencileri yılsonu resitalinde, dünyaca ünlü klasik eserlerden farklı varyasyonlarda solo ve toplu dans gösterileri sunacak.

111 ÖĞRENCİ MEZUN OLACAK

Öte yandan bu yıl Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 111 öğrencisini mezun edecek. Batı Müziği Bölüm 33, Türk Sanat Müziği Bölümü 6, Türk Halk Müziği Bölümü 7, Türk Din Musikisi Bölümü 7, Güzel Sanatlar Bölümü 23, Geleneksel Sanatlar Bölümü 16 ve Bale Bölümü’nden 19 öğrenci aldıkları eğitimleri tamamlayarak konservatuvardan mezun olmaya hak kazanacak. Öğrenciler mezuniyet sevinçlerini kendileri için düzenlenecek törenlerde kutlayacak. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın; mezuniyet törenleri ile yılsonu gösteri ve sergilerine öğrenci ve velilerin yanı sıra tüm Kocaelili sanatseverler katılabilecek.

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