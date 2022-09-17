Kocaeli Büyükşehir kenti geleceğe taşıyor

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İnşaat Mühendisleri Odası 13. Dönem Şube Başkanı Doç. Dr. Utkan Mutman’ın vefat etmesinden dolayı yeni görev dağılımının ardından başkan seçilen Ali Akgün ve yönetimini makamında konuk etti.KOCAELİ (İGFA) - Ziyaret nedeniyle kısa bir süre önce vefat eden İnşaat Mühendisleri Odası 13. Dönem Şube Başkanı Doç. Dr. Utkan Mutman’ı rahmetle anan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Akgün ve yönetimine başarılar diledi. “Allah hayırlı işlere imza atmayı hepimize nasip etsin” diyen Başkan Büyükakın, “Ölümü unutmadan yolumuza devam ediyoruz. Milletimizden aldığımız emaneti koruyor, şehrimizi geleceğe taşıyoruz. İmar ettiğimiz her eser, ihya ettiğimiz her gönül bu ülkenin geleceğe daha güçlü bir şekilde yol almasına vesile oluyor” dedi.

“DURMADAN, YORULMADAN, KOCAELİ İÇİN”

Attıkları her adımda şehrin ve ülkemizin hedeflerine ulaşması için büyük bir emeğin varlığına da dikkat çeken Başkan Büyükakın, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi yönetimine de nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Kocaeli’ne kazandırdıkları her eserle hemşerilerinin takdirlerini kazandıklarını, sokak sokak cadde cadde gezdiklerinde vatandaşların teveccühü ile karşılaştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Durmadan, yorulmadan, Kocaeli için çalışıyoruz. Eserlerimizle konuşmaya, hizmetlerimizle yol almaya devam edeceğiz” diye konuştu. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi. Başkan Büyükakın ayrıca Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’i de makamında konuk etti.