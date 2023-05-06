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Kocaeli Büyükşehir itfaiyesinden operatör eğitimi

GÜNDEM 06.05.2023, 14:07
Kocaeli Büyükşehir itfaiyesinden operatör eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeline İtfaiye Operatörlüğü Eğitimi verildiKOCAELİ (İGFA) - Afetlerde ve acil durumlarda vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat hizmetinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personel eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda personele İtfaiye Operatörlüğü Eğitimi verildi.

“İTFAİYE ARACI OPERATÖRÜ”

Olay yerinde etkin müdahale yöntemlerinin sergilenmesi ve olası zaman kayıplarının azaltılması adına, özellikle itfaiye şoförü olarak hizmet veren personellerine yönelik olarak “İtfaiye Aracı Operatörü” eğitimleri de devam ediyor. Büyükşehir İtfaiyesinde görev yapan tüm şoför personeller bu eğitimlere katılarak belgelendiriliyor. Kısa adı KOMEK olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları ile Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, eğitmen olarak yine Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Birimi KOBİTEM personelleri ile İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü personelleri müşterek olarak görev yapıyor.

UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitimlerde; İtfaiye Hizmetlerinde Kullanılan Araçlar ve Çalışma Sistemleri, Söndürme Aracı Çeşitleri, Kurtarma Araçları, Yüksek Platformlu Araçlar, Tehlikeli Maddelere Müdahale Araçları, Su Tankerleri, Araç Pompaları ve Çalışma Sistemleri, Su Verme ve Köpük İşleme Sistemleri, Hidrolik Sistemler, Tabyalama, GPS ve Araç Konumlandırma Sistemleri, Olay Türüne Bağlı Olarak Araç Dizilimleri ile Konumlandırma, Olay Öncesi ve Sonrası Bakım ve Kontrol Prosedürleri ile Arıza Durumlarında Yapılması Gerekenler başta olmak üzere birçok konuda bilgiler sunuluyor.

KOBİTEM

Eğitim, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde geçtiğimiz aylarda hizmete giren İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası arkasında yer alan ve yeniden modernize edilen İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM eğitim sahasında gerçekleştiriliyor.

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