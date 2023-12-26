Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi güven veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, verdiği eğitimlerin yanı sıra gerçeğini aratmayan senaryolarla da tatbikatlar düzenliyorKOCAELİ (İGFA) - Müdahale, önleme, denetim ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere, üstüne düşen görevler itibariyle vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, düzenlediği tatbikatlarla da göz dolduruyor.

Kocaeli'de vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına yönelik olarak hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesinde meydana gelebilecek olası yangın ve afetlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikata katılan İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birimler, olası mahsur kalma senaryosuna göre de çalışmalar yaptı.

Senaryo gereği mahsur kalan bir hastanın, otomatik merdivenli itfaiye aracı ile bulunduğu noktadan sedye yardımı ile alınarak güvenli alana nakli sağlandı. Eş zamanlı olarak yangın durumuna karşı diğer itfaiye birimleri müdahale pozisyonu aldı. Hastane personellerince hastane yakınlarında oluşturulan geçici sahra hastanesinde de acil hastaların bakımı sağlandı.