Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi eğitimlerine devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, ulusal ve uluslararası itfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra, işletmelere yönelik Acil Durum Ekip eğitimlerini de hız kesmeden sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası İtfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra kamu ve özel olmak üzere işletmelere yönelik Acil Durum Eğitim çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Kartepe’de bulunan Scattolini firmasının acil durum ekiplerine eğitim verildi. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada verilen eğitim programı kapsamında, yanma ve yangın, yangın yerlerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler, ekip organizasyonu ve söndürme ekipmanları konuları başta olmak üzere birçok başlıkta ekiplere bilgiler sunuldu.

Teorik eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirilen uygulaması eğitimde ise küçük çaplı bir akaryakıt yangınına taşınabilir yangın söndürücüler ile müdahale edildi. Eğitimin son bölümünde, işletmenin acil durum senaryolarına uygun olarak Acil Durum Tahliyesi yapıldı.