Kocaeli Büyükşehir'in promosyonu belli oldu

Kocaeli Büyükşehir’de Başkan Büyükakın’ın temasları sonuç verdi ve promosyon ihalesi tamamlandı. Vakıfbank, 3 yıllık 27 Bin TL ödeme yapacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir personeli ve kamuoyu tarafından merakla beklenen promosyon ihalesinin sonuçlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından ‘’Bütün mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun’’ mesajıyla müjdeyi duyuran Başkan Büyükakın, yaklaşık 12.500 personeli ilgilendiren ihalede 3 yıllık 27 bin TL teklif veren Vakıfbank ile sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 12.500 personeli ilgilendiren promosyon ihalesi geçtiğimiz ay yapılmış, ancak ihaleye giren bankaların verdikleri teklifler düşük bulununca ihale iptal edilmişti.

Aradan geçen süreçte Başkan Büyükakın’ın banka yöneticileri ve sendika temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda bugün encümen odasında düzenlenen ihaleye Vakıfbank ve İş Bankası katıldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Mali Hizmetler Daire Başkanı Ali İhsan Özgür, Bem-Bir Sen Başkanı Faruk Zihni, Hizmet-İş Şube Başkanı İdris Ersoy’un hazır bulunduğu promosyon ihalesine Vakıfbank ve İş Bankası yetkilileri katıldı.

VAKIFBANK’IN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Her iki bankada kapalı zarf usulüyle ihalede son tekliflerini komisyona sundu. Yaklaşık 12.500 personeli kapsayan ihalede İş Bankası 3 yıllık 15 bin TL teklif sundu. Ardından Vakıfbank’ın 3 yıllık 27 bin TL’lik teklifi okundu. İhale komisyonu tarafından Vakıfbank’ın yaklaşık 12,500 personele 3 yıllık 27 bin TL teklifinin kabul edildiği ve sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 1 ay içinde hesaplara yatırılacağı açıklandı.