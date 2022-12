Kocaeli Büyükşehir ile hayata engel yok

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Kandıra ve Başiskele’deki iki engelli vatandaşımızın yol sorunu en kısa sürede çözüldüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘’engelsiz şehir Kocaeli’’ anlayışıyla hayatın her alanında engelleri ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyor, yeni projeler üretiyor, kentte yaşayan engelli vatandaşların mutluluğu için gereken ne varsa yapıyor. Kocaeli Büyükşehir’in hayatın her alanında yanlarında olduğunu bilerek yaşayan engelli vatandaşlar da her sıkıntıda Büyükşehir’in kapısını çalıyor. Kandıra ve Başiskele’de evlerine ulaşmakta sorun yaşayan iki vatandaşımızın yardım çağrısını alan Büyükşehir, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla en kısa sürede engelleri ortadan kaldırdı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başiskele ve Kandıra ilçelerinde yaşayan iki engelli vatandaşımızın taleplerine duyarsız kalmayarak, isteklerini yerine getirdi. Engelli vatandaşların ulaşım noktasında 153 Çağrı Merkezi ve Mahalle Muhtarı kanalıyla iletilen talepleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla en kısa sürede karşılandı.

Başiskele Camidüzü Mahallesinde yaşayan engelli vatandaşımız Mustafa Aslankaya(50), evine ulaşmakta zorluk çekiyordu. Özellikle yağışlı havalarda tekerlekli sandalyeyle veya bastonuyla yürüyerek evine güçlükle ulaşabilen Aslankaya, mahalle muhtarı Recep Bıyık kanalıyla Büyükşehir’e ulaştı. Mahallerinde yapılmakta olan parke yapım çalışmaları sırasında yaşadığı mağduriyeti aktaran Aslankaya, parke çalışmasının evinin önüne kadar uzatılmasını talep etti. Tekerlekli sandalye ile ihtiyaçlarını gidermek için evinden çıkan, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası felçli kalan Mustafa Aslankaya’nın bu talebi Büyükşehir’e ulaşınca, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hızla harekete geçti.