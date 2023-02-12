Kocaeli Büyükşehir ile AFAD'dan Hatay Defne'ye çadır kent

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile AFAD, depremde önemli kayıplar yaşayan Hatay’ın Defne ilçesinde uygun bir araziye bin adet çadırın olacağı yeni bir yaşam alanı kurmak için kolları sıvadı.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta arka arkaya yaşanan iki depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarının başlamasıyla depremzedelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemler şimdiden alınıyor.

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Başkan Büyükakın ile Kocaeli Büyükşehir ekibi de ilçenin ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor. İlçeye ulaşır ulaşmaz bir okulun bahçesine hemen afet çadırı kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de AFAD ile beraber depremzedelerin barınma ihtiyacına çözüm üretmek üzere bin adetlik çadır kent kurmak için çalışmalara başladı.

Yaklaşık 30 dönümlük alada iki etap halinde tamamlanacak çadır kentin alt yapısıyla içme suyu ve kanalizasyon hatları için Kocaeli Büyükşehir ile Başiskele Belediyesi’nin iş makineleri çalışmaya başladı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN 197 ARAÇ VE 579 PERSONEL

Hatırlanacağı gibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren teyakkuza geçmiş ve daha gün aydınlanmadan ekipman ve personelle afet bölgesine yola çıkmıştı.

İtfaiye, A Takımı, İSU ve destek hizmetlerin yanı sıra Büyükşehir’in ilgili tüm daire başkanlıklarından ekipler, deprem bölgesinde gece gündüz görev yapıyor. Halen 197 araç ve 579 personelle afet bölgesinde bulunan Büyükşehir ekipleri, depremin ardından geçen 6 güne rağmen enkazın altıdan canları kurtarmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ilçe belediye başkanları da, depremde en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesinde görev yapıyor.