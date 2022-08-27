Kocaeli Büyükşehir gönülleri 'özel'likle fethetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik destek hizmetlerinde öne çıkıyor. Özel bireylerden desteğini esirgemeyen Başkan Tahir Büyükakın, Kartepe Köseköy’de oturan Aksüt ailesinin doğuştan engelli 2 çocuğunun gönlünü kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Anne Fatma Aksüt özel sebeplerinden dolayı evlerinin yakınındaki parka çıkamayan çocukları Abdülkadir ve Çınar için Başkan Büyükakın’dan park talebinde bulundu. Başkan Büyükakın’ın talebin karşılanma talimatını vermesinin ardından ailenin bahçesine çocuk parkı montajı yapıldı.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Kartepe Köseköy’de oturan Fatma ve İsmail Aksüt çiftinin 4 çocuğundan 2’si doğuştan engelli. Aile doğuştan Down Sendromlu olan 18 yaşındaki Abdülkadir ve doğuştan epilepsi ve zihin engeli olan 7 yaşındaki Çınar için Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sosyal medya hesabına mesaj atarak, park talebinde bulundu. Özel bireylere yönelik desteğini esirgemeyen Başkan Büyükakın, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına park yapımı için talimat verdi. Daha sonra Park ve Bahçeler ekibi tarafından ailenin oturduğu evin bahçesine çocuk parkı montajı yapıldı. Özel bireylere yönelik jestleriyle vatandaşların gönlünü fetheden Başkan Büyükakın, Aksüt ailesinin de gönlünü kazandı. Evlerinin önündeki parkta doyasıya eğlenen engelli çocukların ise yüzü güldü.

Özel rahatsızlıkları bulunan çocuklarının diğer çocuklarla uyum sorunları olması sebebiyle çocuk parkı talebinde bulunan Fatma Aksüt, “Çocuklarımın diğer çocuklarla uyum sorunu yaşaması benim içinde çocuklar içinde zor oluyordu. Bahçemiz de müsait olduğu için Başkanımızın sosyal medya hesabından talepte bulunduk. Başkanımız da bu talebimize cevap verdi ve 1 hafta içinde parkın montajı yapıldı. Çocuklarım bu parkı görünce çok mutlu oldu. Bizler de mutlu olduk. Çocuklarımızın mutlu olmasına, yüzünü gülmesine sebep olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tahir Başkanım Allah sizden razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Aksüt ailesi, “Başkanım sizleri evimizde misafir etmek isteriz’’ diyerek Başkan Büyükakın’ı evlerine davet etti.