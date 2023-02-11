Kocaeli Büyükşehir 'Gönül Kazan'ıyor

Kocaeli Büyükşehir ekipleri soğuk kış günlerinde, Gönül Kazan projesiyle hazır yemek ulaştırıyorKOCAELİ (İGFA) - Deprem felaketinin yaşandığı illerden Kahramanmaraş, Adıyaman ile Hatay’da arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına aralıksız devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda bölgedeki vatandaşlara Antikkapı Yardım Tırları ile günlük 80 bin kişilik çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Bir yandan deprem bölgesinde yoğun çalışmalar yapan Büyükşehir ekipleri, diğer yandan da Kocaeli’nin birçok noktasında, yemek yapabilecek güçten yoksun vatandaşlara, Gönül Kazan projesi kapsamında hazır yemek ulaştırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, soğuk kış aylarında, karlı hava şartlarında, gece gündüz demen sosyal yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Gönül Kazan projesi kapsamında içerisinde kahvaltılık ve ısıtılıp hemen yenilebilecek hazır yemeklerin bulunduğu paketler her gün şehrin farklı noktalarındaki vatandaşlara ulaştırılıyor. Günlük 2 öğün yemeğin verildiği paketler hasta, yaşlı veya engelli olup, yemek yapabilecek güçten yoksun kişilerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırıyor.