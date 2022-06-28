Kocaeli Büyükşehir ekipleri Bartın’da çalışmalara başladı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri şiddetli yağışlardan etkilenen Bartın’da yapılan çalışmalara katkı sunmak için harekete geçti. Bölgeye varan ekipler hızla çalışmaya başladıKOCAELİ (İGFA) - Bartın’da aralıksız devam eden sağanak yağmur sonrası yaklaşık 8 metre yükselen su seviyesi nedeniyle şehir merkezi sular altında kaldı. Bartın'da kuvvetli yağışla birlikte Yalı mevkiinde bulunan ırmaktaki su seviyesi yaklaşık 8 metre yükseldi. Taşan ırmak nedeniyle sevgi parkı tamamen suyla kaplanırken, şehir merkezi göle döndü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri ve İSU ekipleri şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden etkilenen Bartın’da sel sonrası yapılan çalışmalara katkı sunmak için bölgeye hareket etti.
Bölgeye varan ekipler, hızla çalışmalara başiladı. Yaşanan afetin yaralarını sarmak için Bartın’a hareket eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerinde Fen İşleri Yol Bakım Timinden 3 kamyon, İSU’dan 3 vidanjör ve 6 personel yer alıyor.
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