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Kocaeli Büyükşehir'den yüzde 50 hibeli soğuk süt tankı

GÜNDEM 25.01.2024, 10:49
Kocaeli Büyükşehir'den yüzde 50 hibeli soğuk süt tankı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sütte soğuk zinciri sağlamak ve süt hijyenine destek olmak amacıyla kooperatiflere ve birliklere yüzde 50 hibeli süt soğutma tankı desteği verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “2023 Süt Soğutma Tankı Destekleme Projesi” kapsamında, çiğ süt üretimi faaliyetlerinde bulunan kooperatif ve birliklere süt soğutma tankı desteği sağlıyor.

Yüzde 50 hibeli destek doğrultusunda süt tankları üreticilere teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği onlarca tarımsal destekleme projesi ile her zaman çiftçinin yanında oluyor, sağladığı imkanlarla üreticilerin yüzünü güldürüyor. Son olarak çiğ süt üreticilerine soğuk süt tankı desteği sağlandı.

DAHA HİJYENİK VE VERİMLİ SÜT ELDE EDİLECEK

Süt üretiminde ve hayvancılıkta maliyetleri düşürmek, verimli ve kaliteli et ve süt elde edilmesi amacıyla üreticilere yem bitkisi tohumu desteği veren Büyükşehir, soğuk süt tankı projesi ile çiğ sütün hijyenik koşullarda süt işleme tesislerine ulaşmasını sağlamak, ekonomik kayıpları azaltmak, üretilen çiğ sütün soğutulmuş çiğ süt değerinden piyasaya arz edilerek, toplum sağlığına hizmet etmek amacıyla kooperatif ve birliklere süt soğutma tankı desteği veriyor.

Kocaeli’de 2022 yılında 1050 süt işletmesinde yaklaşık 32 bin 120 ton çiğ süt üretimi gerçekleştiren üreticiler, kırsal kalkınmanın önemli unsurları arasında yer alıyor. Ülkemizde kırsal kalkınmaya model olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üretene destek projeleri kapsamında, ilimizde çiğ süt üretimi faaliyetlerinde bulunan kooperatif ve birliklere süt soğutma tankı desteği gerçekleştiriyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek proje ile süt üreticilerinin süt soğutma tankı ihtiyacı karşılanarak, 57 işletmedeki günlük 39 bin 500 litre çiğ süt, soğuk zincire katılacak.

SOĞUK ZİNCİRE KATILACAK

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, Kocaeli’de çiğ süt toplama ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunan kooperatif ve birlik işletmelerine, 300, 500, 1000, 1500, 3000 ve 5000 litre kapasiteli süt soğutma tankları teslim edildi. Süt soğutma tankı desteği ile hem kooperatif ve birlik üyesi üreticinin sütü soğuk zincire dahil olarak değer kazanacak hem de tüketiciye daha sağlıklı ürün sunulması sağlanacak.

Üreticiler ise süt tanklarını teslim üreticiler, destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

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