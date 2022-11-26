Kocaeli Büyükşehir'den ulaşım güvenliği için önemli çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Ulaşımda dev yatırımları bir bir gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda yıl boyunca yapılan çalışmalar dahilinde 26 adet yeni sinyalize kavşak ve 3 bölgeye uyarı ikaz flaşör sistemi kuruldu. 7 gün 24 saat hizmet veren ekipler tarafından kent genelinde mevcut sinyalize sistemlerine yıl boyunca 3 bin 741 adet bakım ve onarım müdahalesi yapıldı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir teknolojik yatırımlarla Kocaeli’deki şehir içi trafiğini rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım konusunda birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları kapsamında yeni sinyalizasyon sistemleri kuruyor.

YENİ SİSTEM

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca devam eden çalışmalar kapsamında yaya ve sürücü güvenliği için yeni sinyalizasyon sistemleri kuruluyor. Bu kapsamda 12 ilçede toplamda 72 adet sinyalize sistem kuruldu.