Kocaeli Büyükşehir'den sahadaki ekibine tebrik

Hatay’da depremin 9. gününde Büyükşehir ekiplerinin enkazdan 2 kişiyi sağ çıkardığı anlara şahitlik eden Başkan Büyükakın, ‘’Ekibimle gurur duyuyorum’’ dediKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından teyakkuza geçen ve gün ağarmadan deprem bölgesine yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarma ekipleri, büyük felaketin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen iki kişiyi daha enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Büyükşehir İtfaiyesi ve A Takımı ekiplerinden oluşan Kocaeli’nin kahramanları, deprem bölgesinde 82 kişiyi hayata bağladı. Kurtarma çalışmalarına eşlik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iki depremzedenin enkaz altından çıkarılmasının ardından Büyükşehir’in arama kurtarma ekiplerine mutlulukla sarıldı ve ‘’Bu enkazların altına girmek ayrı bir cesaret ve fedakarlık istiyor. Hepsinin alnından öpüyorum, iyi ki varlar’’ dedi.

9. GÜNDE KARI KOCAYA ULAŞILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı, deprem bölgesinde 9 gündür canla başla çalışıyor. Tonlarca ağırlıktaki enkazın altına korkusuzca giren, bir canı daha hayata bağlamak için saatlerce mücadele eden ekipler, son olarak Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da yabancı uyruklu bir çifte sağ olarak ulaşmayı başardı. AFAD ekiplerinin de yardımıyla Faez Ghanam ve eşi Fatma’yı enkaz altından sağ olarak çıkaran Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarına Başkan Büyükakın da yakından şahit oldu.

BAŞKAN KURTARMAYA EŞLİK ETTİ

O anlarda yaşadıkları duyguları mutluluk gözyaşlarıyla anlatan Büyükşehir ekipleri, ‘’Enkaz altındaki depremzedelere ulaşmak için önümüzde çok engel vardır. Ama tüm ekiplerle beraber mücadele ettik. Enkazın altında metrelerce ilerledik. Karı kocaya ulaştık, onlara su verdik. Çok şükür ikisini de sağ çıkarmayı başardık. Arama kurtarma çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz’’ dedi. Kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren Büyükşehir ekibini yalnız bırakmayan Başkan Büyükakın’ın da iki depremzedenin enkazdan sedyeyle çıkarılıp ambulansa konularak hastaneye götürülmesinin ardından mutluluğu gözlerinden okunuyordu.