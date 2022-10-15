Kocaeli Büyükşehir'den örnek ağaç hassasiyeti

Kayseri Büyükşehir ekipleri, İzmit Millet Bahçesi kapsamında fuardaki ağaçları hassasiyetle yerinde sökerek, ardından adeta bir çocuk gibi bakımlarını yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Fuarı’nın Türkiye’nin önde gelen millet bahçelerinden birine dönüştürülmesi yolundaki projesinde çalışmalar devam ediyor. Yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından şantiye kurularak çalışmalara başlandı. Bir yandan alandaki eski binaların yıkımı devam ederken bir yandan da proje dahilinde kalan ağaçların yerlerinden tahliyesi işlemleri devam ediyor. Büyükşehir ekipleri proje kapsamında kalan ağaçları büyük bir hassasiyet ve dikkatle yerinden alıyor. Bu ağaçlar Büyükşehir’in fidanlığında rehabilite edildikten sonra tekrar uygun alanlara dikimi yapılacak.

BAKIMLARI YAPILIP TEKRAR DİKİLECEK

Büyükşehir’in İzmit Millet Bahçesi projesinde fuar içindeki bazı ağaçların yerlerinden sökülmesi işlemlerine başlandı. Bu iş için özel yapılmış makinelerle büyük bir dikkat ve hassasiyetle köklerine ve dallarına hasar verilmeden yerlerinden sökülen ağaçlar, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın Kullar’daki fidanlığında rehabilite edilecek. Bakımları yapılacak olan ağaçlar daha sonra tekrar uygun alanlara dikilecek.

AĞAÇ KÖKLERİNE ZARAR VERİLMİYOR

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ağaç köklerine zarar verilmemesi için çalışmalar çok dikkatli şekilde yapılıyor. Kökü ile beraber kaldırılan ağaçlar zaman kaybetmeden özel bir bez yardımı ile sarılıyor. Böylece ağacın soğuktan etkilenmemesi sağlanıyor. Kaldırılan ağaçlar daha sonra üretim fidanlığına götürülüyor ve burada boyutlarına göre önceden açılan çukurlara dikiliyor.

BUDAMA ÇALIŞMASI

Köklerin hava almasını engelleyen koruma çalışmalarında bitkinin kendini toparlaması için budaması gerçekleştiriliyor. Böylece su dolaşımının bitkiyi toparlaması, daha çabuk hayata geçirmesi sağlanıyor. Kök temizliği de yapılan bitkiler özel karışımlı toprak ile saksıya veya rehabilitasyon alanlarına alınıyor. Dikime hazır hale gelen bitkiler ihtiyacı olan bölgelere dikilmek üzere beklemeye alınıyor. Ağaçlar bu şekilde yeniden yeşillendirilip, toprakla buluşması sağlanıyor.