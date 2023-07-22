Kocaeli Büyükşehir'den Orman İşletme'ye hizmet binası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binası yapımı için ihale düzenledi. İhaleye 4 firma teklif verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü’nün Kandıra, Kefken, Akçaova Orman İşletme Şefliği için hizmet binası yapımı için ihale düzenledi. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleşen elektronik ihaleye 4 firma teklif verdi. En düşük teklif 19 milyon 365 bin TL oldu. Bin 800 metrekare alan üzerine projelendirilen hizmet binasının 300 günde tamamlanması planlanıyor.

OFİS, ARŞİV, TOPLANTI ODASI

Kandıra, Kefken, Akçaova Orman İşletme Şefliği’nin idari binası Akdurak Mahallesinde yapılacak. İdari bina olarak kullanılmak üzere projelendirilen yapı 4 kat olarak tasarlandı. Yapı Kontrol Dairesi tarafından hazırlanan projede; İdari binada 443 metrekare zemin katta 8 adet ofis, arşiv, toplantı odası ve dinlenme alanı bulunuyor. Ayrıca idari bina olarak tasarlanan yapıda lojman görevi görecek toplamda 11 daire de bulunacak.