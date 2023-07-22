Kocaeli Büyükşehir'den KPSS için ek sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı için 10 hatta ek sefer düzenleyecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Temmuz Pazar günü(yarın) yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda 13, 170, 175, 190, 210, 255, 435, 530, 630 ve 635 No’lu hatlar da pazar günü ek sefer uygulanacak.

10 HATTA EK SEFER

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, sınava girecek adayların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 13, 170, 175, 190, 210, 255, 435, 530, 630 ve 635 no’lu hatlarda pazar günü ek sefer uygulayacak. 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650, 750 ve 755 numaralı hatlar ise saat 17.00'ye kadar Umuttepe'ye çıkacak