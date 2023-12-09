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Kocaeli Büyükşehir'den Karşıyaka'ya Su Sporları Merkezi

GÜNDEM 09.12.2023, 09:57
Kocaeli Büyükşehir'den Karşıyaka'ya Su Sporları Merkezi

Kocaeli Büyükşehir, Başiskele Karşıyaka sahilinde Su Sporları Tesisi yapımı için ihale gerçekleştirdi. İhaleye 5 firma teklif verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Karşıyaka sahiline Su Sporları Tesisi yapma çalışmalarını başlattı. Büyükşehir tarafından hazırlanan projenin yapım ihalesi ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleşti. Elektronik yöntemle yapılan ihaleye 5 firma teklif verdi. En düşük teklif 28 milyon 557 bin 727 TL oldu. Teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek.

 150 GÜNDE TAMAMLANACAK 

Projesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı-Etüt Ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Su Sporları Tesisi’nin Bingo fabrikası ile Makina Kimya Endüstrisi tesisleri arsında yer alan Karşıyaka sahiline yapılması planlandı. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2.129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve antreman sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yar alacak. Tesisin 150 takvim gününde bitirilmesi planlandı. Çalışmalara sözleşmelerin imzalanmasından 10 gün sonra yer teslimi yapılarak başlanacak.

 

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