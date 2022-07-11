Kocaeli Büyükşehir'den bozuk yol mesaisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe köy yollarında vatandaşın konforlu ve kaliteli ulaşım hizmetlerinden faydalanabilmesi için üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, son olarak İzmit’in köy yollarında stabilize malzeme serimi, asfaltlama ve parke yol yapım çalışmalarıyla bozuk ve aşınmış yol bırakmadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Böğürgen köyü yolu üzerinde 100 metre uzunlukta taş duvar yapılıyor. Yola doğru toprak kaymasını önlemek için yapılan çalışma ile yolda güvenlik sağlanacak. Asfaltlama öncesi terasman çalışmalarının yapıldığı 2 km uzunluktaki Çavuşoğlu-Güğmeciler bağlantı yolunda, Sepetçiler Köyündeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait taş ocağından üretilen stabilize malzeme kullanılıyor. Stabilize malzeme serimi ve terasman çalışması ile asfalta hazır hale getirilen yolda asfaltlama çalışması yapılacak.

ASFALT ÖNCESİ TERASMAN ÇALIŞMASI

İzmit Gedikli köyünde 350 metre uzunlukta parke yol yapan Büyükşehir Belediyesi, bozulma meydana gelen Böğürgen yolunun parkelerinde onarım çalışması yaptı. Orhaniye Köyü Kuloğlu mevkiinde 2 kilometrelik yolda asfaltlama yapılacak. Yolun asfalt serimine hazır hale getirilmesi için terasman çalışması yapılıyor. İzmit Kısalar-Orhaniye yolunda da bozulma meydana gelen kısım onarılarak asfaltlandı.